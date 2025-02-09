В Полтаве прогремел взрыв

Россия продолжает применять равные виды вооружения для ударов по Украине. В частности, под ударом оказалась Полтава.

В Полтаве 9 февраля 2025 года прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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В городе было громко

В Полтаве было неспокойно. Местные СМИ пишут, что в городе прогремели взрывы.

Сейчас местные власти пока не комментировали это. Пока нет никакой информации относительно ситуации в городе. Взрыв прогремел во время объявленной воздушной тревоги в регионе из-за угрозы применения ударных БпЛА.

24 Канал следит за ситуацией и проинформирует о деталях.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия постоянно атакует Украину ударными дронами типа "Шахед". Чаще всего целями врага становятся объекты критической инфраструктуры или гражданские объекты.