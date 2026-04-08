В Полтаве прогремел взрыв
- В Полтаве жители слышали звук взрыва.
- Ранее утром город уже подвергся атаке дрона, обломки которого упали на открытой территории.
В среду, 8 апреля, жители Полтавы содрогнулись от взрыва. Перед этим фиксировали движение вражеского БпЛА в пригороде.
Смотрите также Буферная зона в Винницкой области: способна ли Россия реализовать этот план
Что известно об атаке на Полтаву?
Тревогу для Полтавского района объявили еще около 11.25. В Воздушных силах в 12:21 предупреждали о БПЛА в пригороде. Взрыв в Полтаве прогремел уже в 14:01.
К слову, город уже находился под атакой вражеского дрона утром. Тогда его обломки рухнули на открытой территории.
Заметим, что из-за угрозы БпЛА в некоторых регионах объявлена воздушная тревога. Призываем вас не игнорировать опасность и находиться в укрытиях.
Где еще гремели взрывы в последнее время?
Российские войска атаковали "Шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Мерефе на Харьковщине, повлекшие серьезные разрушения. Обошлось без пострадавших, однако повреждены также жилые дома и автомобили.
В ночь на 8 апреля беспилотники ударили по Одесской области – под удар попала гражданская и портовая инфраструктура. Частично разрушены склад и хозяйственное здание.
А накануне, 7 апреля, от обстрелов пострадала Днепропетровщина. Там, в Покровской общине Синельниковского района, в результате атаки погиб 11-летний мальчик. Россияне также атаковали Никополь – вражеский дрон "прилетел" по пассажирскому автобусу, из-за чего погибли люди.
Взрывы 7 апреля гремели и на Черниговщине, в частности, в Прилуках в результате удара вспыхнуло здание горсовета в центре города. Под прицелом окупантов был и Херсон: в городе много пострадавших.