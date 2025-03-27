В Полтаве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет: предварительно, есть попадания

Россияне снова прибегли к террору дронами-камикадзе по мирным городам вечером 27 марта. Во время вражеской атаки взрывы прогремели в Полтаве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что в регионе к моменту взрыва была объявлена ​​воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Полтаве

В Полтавской области воздушную тревогу объявили около 18.55. Воздушные силы сначала сообщали о двигавшихся на регион дронах, впоследствии вражеские цели зафиксировали в районе областного центра. Уже в 22:17 появилась информация о взрывах.

В Полтавской общине слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Кроме того, журналисты сообщили, что после взрывов в Полтаве есть перебои с электроснабжением. Более подробной информации об этом не уточнили.

Обновлено. В 22:38 громко было снова.

"Полтавская община под атакой враждебных БпЛА. Предварительно попадание. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Детали выясняем", - написал руководитель ОВА Владимир Когут.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого россияне атаковали Запорожскую область. В результате возник пожар на территории объекта инфраструктуры, зафиксировали также возгорание дачных домов. Кроме того, известно, что 19-летний парень из-за атаки получил ранения.