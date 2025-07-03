В Полтаве раздались взрывы: город был под массированной атакой

Россияне продолжают атаковать украинские города с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед", в результате чего в Полтаве утром в четверг, 3 июля, прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной военной администрации Владимира Когута. Отметим, что на момент взрыва в регионе уже была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Полтаве

Воздушную тревогу на территории Полтавской области объявили около 08:04. В Воздушных силах предостерегали о беспилотниках, которые двигались в направлении города с северного и западного направлений.

В Полтавской общине были слышны звуки взрыва. Информацию уточняем. Не пренебрегайте безопасностью, до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях,

– написал чиновник.

Отметим, что соответствующую информацию подтверждают и корреспонденты Суспильного. По их словам, Полтава сейчас находится под массированной атакой российских беспилотников, в городе громко.

По состоянию на 09:04 в регионе раздался отбой воздушной тревоги. Деталей относительно возможных последствий атаки пока не указывают.

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К слову, также россияне с помощью БПЛА атаковали Одессу, есть попадание в жилой дом. Всего в ГСЧС сообщают о пяти раненых, двое из них – мальчик и девочка 7 и 9 лет.