В Полтаве прогремел взрыв

Россияне проводят атаку на Полтаву ударными дронами. В городе раздался взрыв.

Незадолго до 10.00 во многих районах Полтавской области объявили воздушную тревогу.

Что известно о взрывах в Полтаве?

В Полтаве около 10:05 был слышен звук взрыва.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении баражирующего боеприпаса "Бандероль" из Сумщины в направлении Полтавщины курсом на юго-запад.

Информации о последствиях взрыва и возможных пострадавших пока нет.

Почти одновременно взрывы прогремели в Чернигове и Киеве.

Напомним, ночью воздушный террор украинских городов продолжался.

В частности, российские войска нанесли удар по территории одного из предприятий в Новгород-Северском районе. Возник пожар ангара, повреждена сельскохозяйственная техника, а также травмирован крупный рогатый скот.

В Одесской области под обстрелом оказались складские помещения продуктовых супермаркетов, в Киевской области за сутки повреждены 34 объекта. Среди них – частные дома, складские и производственные помещения, общежитие, административные здания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство, объекты инфраструктуры и транспорт.