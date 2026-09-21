Незадовго до 10:00 у багатьох районах Полтавської області оголосили повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Полтаві?

У Полтаві близько 10:05 було чутно звук вибуху.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух баражуючого боєприпасу "Бандероль" із Сумщини у напрямку Полтавщини курсом на південний захід.

Інформації про наслідки вибуху та можливих постраждалих наразі немає.

Майже одночасно вибухи пролунали у Чернігові та Києві.

Нагадаємо, уночі повітряний терор українських міст тривав.

Зокрема, російські війська завдали удару по території одного з підприємств у Новгород-Сіверському районі. Виникла пожежа ангару, пошкоджена сільськогосподарська техніка, а також травмована велика рогата худоба.

На Одещині під обстрілом опинилися складські приміщення продуктових супермаркетів, на Київщині за добу пошкоджено 34 об'єкти. Серед них – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури та транспорт.