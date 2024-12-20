В Полтаве слышны взрывы, – местные СМИ

В Полтаве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударных беспилотников по городу.

В Полтаве слышны взрывы на фоне вечерней атаки дронов-камикадзе на Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

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Какая ситуация в Полтаве

Сообщение о взрывах в городе поступило в 22:58 20 декабря.

О 23:04 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о пролете новых БпЛА над городом и призвали граждан пройти в укрытие.

Обратите внимание! 24 Канал призывает соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, не снимать работу украинских систем ПВО и не распространять никакой информации по этому поводу. Оперативно о воздушных тревогах, опасности и взрывах узнавайте в нашем телеграмме.

Напомним, 24 Канал оперативно сообщает о воздушной тревоге, курс вражеских ракет и дронов, опасности для отдельных регионов 20 декабря в специальном материале.