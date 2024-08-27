В Полтаве в больнице умерли три человека, пострадавшие от вчерашнего удара

Россия массированно атаковала Украину 26 августа. К сожалению, трое раненых в результате обстрелов умерли в больнице.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказывал, что Россия попала по промышленному объекту области. Также обломки дронов повредили частный дом в Лубенском районе и ранили женщину, которая там жила.

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Что известно о трагической гибели мирных людей

К сожалению, в больнице умерли трое гражданских людей, которые вчера (26 августа – 24 Канал) пострадали в результате массированной вражеской атаки. Соболезнования семьям и близким,

– заявил глава ОВА.

Он также добавил, что два человека продолжают бороться за жизнь.

Глава Полтавской ОВА призвал почтить минутой молчания всех невинных жертв, чьи жизни цинично забрали россияне.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует родным умерших людей.

Накануне, 26 августа, спасатели сообщили о 7 жертвах и 47 раненых в результате массированного удара по Украине. К сожалению, количество жертв уже возросло до 10.