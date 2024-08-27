Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповідав, що Росія влучила по промисловому об'єкту області. Також уламки дронів пошкодили приватний будинок в Лубенському районі та поранили жінку, яка там жила.

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Що відомо про трагічну загибель мирних людей

На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора 26 серпня – 24 Канал) постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким,

– заявив глава ОВА.

Він також додав, що де двоє людей продовжують боротись за життя.

Очільник Полтавської ОВА закликав вшанувати хвилиною мовчання всіх невинних жертв, чиї життя цинічно забрали росіяни.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним померлих людей.