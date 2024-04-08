В Полтавской общине раздался звук взрыва: Россия ударила по гражданской инфраструктуре
Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Вечером 8 апреля звук взрыва раздался в Полтавской общине. Предшествовало этому предупреждение о пролете ракеты.
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили около 20:40. А уже через около получаса стало известно о том, что в Полтавской общине прогремел взрыв.
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На регион летела ракета
Собственно, о взрыве в Полтавской общине сообщили жители областного центра журналистам Суспильного. Они написали об этом в 21:08.
Предшествовало этому сообщение от Воздушных сил ВСУ, которое опубликовали в 21:07. В нем написали: "Ракета на Полтавщине с востока!"
Заметим, что в 20:55 Воздушные силы отметили: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!"
Обратим внимание, что по состоянию на 21:17 воздушная тревога сохраняется на Полтавщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Сумщине и Черниговщине.Обновлено! В 21:28 глава Полтавской ОВА Филипп Пронин отметил, что российские военные попали по гражданской инфраструктуре в пределах Полтавской общины. Все соответствующие службы работают на месте. Что касается остальной информации, то она уточняется.
Россияне днем ударили по Запорожью
- Обратим внимание, что днем 8 апреля российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Как отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупанты ударили по промышленному объекту. Вследствие вражеской атаки пострадали шестеро местных жителей.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев впоследствии уточнил, что российские захватчики также повредили 7 многоквартирных домов и медицинское учреждение. В общем повреждены 14 зданий.
- Впоследствии стало известно, что ракетный удар по Запорожью унес жизни трех человек. Еще 8 получили ранения различной степени тяжести.
- Заметим, что сами россияне хвастались атакой по Запорожью. Их издания писали о том, что по городу ударили баллистической ракетой "Искандер-М".
Напоследок напомним о важности пребывания в укрытиях, когда в вашем регионе объявили воздушную тревогу. Помните о том, что враг чрезвычайно коварен. Более того, уже неоднократно оккупанты били в одно и то же место с интервалом в несколько десятков минут, чтобы убивать еще и спасателей, правоохранителей и представителей СМИ, которые приехали на место происшествия.