В Полтавской области слышали взрывы: россияне пускали туда дроны-камикадзе

В Полтавской области ночью 8 мая слышали взрывы. Российская армия пускала в направлении области "Шахеды".

24 Канал призывает жителей Полтавской области находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба по целям, которые российские захватчики пускают по городу.

Смотрите также В Харькове слышали взрыв: город находится под угрозой "Шахедов"

В Полтавской области были взрывы

Корреспонденты Суспильного в 2:51 сообщили, что в Полтавской области было громко. До этого там объявляли воздушную тревогу.

В Полтавском районе были слышны звуки взрывов,

– писали журналисты.

Впоследствии наличие взрывов в Полтавской области подтвердил и глава ОВА – Филипп Пронин. Он дал указание жителям области, как вести себя во время атаки российскими "Шахедами".

"Враг атакует Полтавскую область! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и берегите себя!" – написал он.

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 00:13 8 мая. Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки российскими беспилотниками типа "Шахед".

Около 01:24 беспилотники также были в районе города Полтавы. Однако по ним, очевидно, уже отработала наша противовоздушная оборона.