В оккупированном Бердянске – мощный "хлопок": российские суда в спешке покидают порт

Во временно оккупированном Бердянске 2 июня расцвел "хлопок". Жители города сообщают о мощных взрывах в районе порта.

Эту информацию впоследствии подтвердили и в администрации города. Над Бердянском поднялся густой столб черного дыма.

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У оккупантов что-то сильно пылает

В местных телеграм-каналах распространяют забавные кадры с места происшествия. Россияне уже жалуются, что в порту серьезно что-то горит. Кроме того, оккупанты также подтвердили попадание.

Дым из порта виден из разных частей города / Фото с местных каналов и телеграма Андрющенко

Как всегда они отмечают, что ни жертв, ни пострадавших, ни разрушений нет, но в большинстве случаев все как раз наоборот.

Собственно, уже через час российские СМИ заявили, что в порт отправились 6 машин "скорой". Возможно, люди и не пострадали, но окупантов это не касается.

В порту Бердянска что-то сильно горит: видео

Словом, "хлопок" принес врагу серьезные проблемы. Пока оккупанты заявляют, что у них все хорошо, суда уже начали бежать из порта. По данным Бердянской городской администрации, эти корабли недавно зашли для угона украинских зерновых и металлолома.



Российские суда "делают ноги" / Фото из соцсетей

По информации местных телеграм-каналов, в порт Бердянска в течение недели россияне стягивали технику и боеприпасы.

В Мариуполе работает "певео"

Пока в Бердянске взрывается, оккупанты в Мариуполе пытаются это предотвратить. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе работает вражеская ПВО.

В Мариуполе работает ПВО: смотрите видео 18+ (внимание, присутствует нецензурная лексика)

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