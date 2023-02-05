В порту Рени чуть не затонула румынская баржа с тоннами пшеницы: воду откачивали ночь

В порту Рени на Дунае чуть не затонула румынская баржа. Она имела на борту 860 тонн пшеницы.

Администрация морских портов Украины сообщила, что во избежание затопления наши службы всю ночь откачивали воду из баржи. По состоянию на 5 февраля экипаж еще производит небольшой ремонт судна.

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Что произошло в порту Рени

04 февраля службы Ренийского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины" получила данные, что на плывущей под флагом Румынии барже OKOR-3 (1907 года) есть подозрение на водотечность.



Баржа чуть не затонула в порту Рени / Фото Администрации морских портов Украины

По данным наших специалистов:

после обследования баржи информация подтвердилась;

на место происшествия отправили теплоход "Смелый" для откачки воды.



Баржу в порту Рени спасли / Фото Администрации морских портов Украины

За плавучесть суда сражались всю ночь. По состоянию на 05 февраля воду из трюма откачали, судно выровнялось и не утонуло,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 5 февраля судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии. Экипаж производит небольшой ремонт. К счастью, люди не пострадали.

Как откачивали воду из румынской баржи: смотрите видео



Румынский телеканал Stirile Pro-TV, ссылаясь на данные судовладельца, рассказал, что вода начала прибывать в машинное отделение во время грузовых работ.

Пять румынских моряков спаслись, но они не смогли устранить причину протекания и предотвратить аварию.

Судно принадлежит компании-судовладельцу из города Констанца.

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