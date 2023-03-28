С ссорами и газом: во Франковске пришло первое богослужение ПЦУ в храме, принадлежавшему УПЦ МП
Источник:Руслан Марцинков
В храме Рождества Христова, ранее принадлежавшего УПЦ МП, впервые состоялось богослужение Православной церкви Украины. Не обошлось без инцидентов.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что утром 28 марта люди при входе не пускали священников ПЦУ провести богослужение. Однако отцы смогли помолиться за мир в Украине.
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Что известно о богослужении ПЦУ в храме
К сожалению, сегодня (28 марта – 24 Канал) встретили сопротивление, стояли люди на входе и не пускали священнослужителей ПЦУ в помещение, в храме распылили газ. А накануне неизвестные заварили ворота в храм. Однако священники ПЦУ попали внутрь и провели молебен,
– рассказал Руслан Марцинкив.
Он объяснил, что это историческое событие, ведь это была первая служба Православной церкви Украины в храме Рождества Христова на улице Довженко в Ивано-Франковске.
"Это был последний храм в Ивано-Франковске, который принадлежал УПЦ Московского патриархата", – отметил мэр.
Он добавил, что храм теперь официально – собственность общества ПЦУ. Чиновник объяснил, что в храме стало меньше икон, что не удивительно. Ведь о вероятное уменьшение икон журналисты замечали даже в Киево-Печерской лавре, откуда выезжает УПЦ МП.
Журналисты сообщали о столкновениях возле храма
Корреспондентка Суспильного с места происшествия сообщала, что перед богослужением у храма собралось несколько сотен человек.
Между верующими УПЦ МП и ПЦУ произошло столкновение,
– говорится в сообщении.
Верующие вошли внутрь церкви через заднюю дверь. В храме священники ПЦУ смогли провести богослужение за мир в Украине.
В полиции Ивано-Франковской области в комментарии 24 Каналу рассказали, что полиция обеспечила охрану публичного порядка.
"В полицию не поступало никаких заявлений", – рассказали правоохранители по поводу вероятных столкновений.
Что этому предшествовало
- 8 марта 2023 года состоялось заседание в Апелляционном суде Ивано-Франковской области относительно общины приходского храма Рождества Христова Православной церкви Украины.
- Суспильне писало, что верующие подали в суд из-за бездействия полиции области и областной прокуратуры по поводу их заявлений о незаконном захвате помещения и имущества храма священниками УПЦ Московского патриархата.
- Ведь верующие еще в феврале 2022 решили перейти от УПЦ МП к Православной церкви Украины.
- Мэр Руслан Марцинкив рассказал, что все правовые документы дают право на служение в храме Православной церкви Украины. Ведь община ПЦУ официально зарегистрирована и имеет право собственности на эти помещения.