Оккупантов нужно складывать в пакеты: в посольстве США смешно отметили Всемирный день переработки

18 марта в мире отмечается всемирный день переработки. Посольство США в Украине решило оригинально отметить этот день.

Всемирный день переработки посольство США опубликовало тематическое изображение. Таким образом, дипломаты сравнили российскую армию с отходами.

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День переработки и российская армия

В этот день посольство США в Украине призвало всех задуматься о том, что каждый из нас сможет сделать для уменьшения количества отходов и повторного использования тех или иных предметов. К сообщению дипломаты прикрепили постер, на котором изображен украинский трактор, тянущий российский танк – легендарный эпизод первых дней полномасштабной войны.

Отмечая Всемирный день вторичной переработки, задумаемся над тем, что мы можем сделать для уменьшения количества отходов, повторного использования предметов и восстановления здоровья нашей планеты.

– говорится в сообщении.



Креативный постер американского посольства / Фото посольства США в Украине

Российская пропаганда – ужас

. Всемирный день вторичной переработки введен в 2018 году с целью повышения осведомленности не только о важности утилизации, но и о том, насколько ценны действительно отходы как ресурс. Речь идет о том, что правительства должны рассматривать отходы как вторсырье, а не мусор.

Посольство США в Украине любит троллинг россиян и занималось этим до полномасштабного российского вторжения, когда страна-террорист вела против нас войну на Донбассе. Например, в октябре 2021 года в Гелловин на странице посольства. появился креативный ролик.

В видео показывают типичное утро работников посольства: люди приходят на работу, пьют кофе, общаются с коллегами. Правда, каждый из них одет в тематические костюмы. Главный герой видео – мужчина в костюме орла.

Он заходит в здание посольства, здоровается со своими коллегами в костюмах ведьмы и космонавта. Берет кофе у милой дамы с ножом "в голове". Далее идет в кабинет мужчины, который оделся в костюм жуткого чудовища. "Орел" передает ему отчет о российской дезинформации. В ответ на это чудовище говорит "О, ужас!".