Оккупантов нужно складывать в пакеты: в посольстве США смешно отметили Всемирный день переработки
18 марта в мире отмечается всемирный день переработки. Посольство США в Украине решило оригинально отметить этот день.
Всемирный день переработки посольство США опубликовало тематическое изображение. Таким образом, дипломаты сравнили российскую армию с отходами.
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День переработки и российская армия
В этот день посольство США в Украине призвало всех задуматься о том, что каждый из нас сможет сделать для уменьшения количества отходов и повторного использования тех или иных предметов. К сообщению дипломаты прикрепили постер, на котором изображен украинский трактор, тянущий российский танк – легендарный эпизод первых дней полномасштабной войны.
Отмечая Всемирный день вторичной переработки, задумаемся над тем, что мы можем сделать для уменьшения количества отходов, повторного использования предметов и восстановления здоровья нашей планеты.
– говорится в сообщении.
Креативный постер американского посольства / Фото посольства США в Украине
Российская пропаганда – ужас
Посольство США в Украине любит троллинг россиян и занималось этим до полномасштабного российского вторжения, когда страна-террорист вела против нас войну на Донбассе. Например, в октябре 2021 года в Гелловин на странице посольства. появился креативный ролик.
В видео показывают типичное утро работников посольства: люди приходят на работу, пьют кофе, общаются с коллегами. Правда, каждый из них одет в тематические костюмы. Главный герой видео – мужчина в костюме орла.
Он заходит в здание посольства, здоровается со своими коллегами в костюмах ведьмы и космонавта. Берет кофе у милой дамы с ножом "в голове". Далее идет в кабинет мужчины, который оделся в костюм жуткого чудовища. "Орел" передает ему отчет о российской дезинформации. В ответ на это чудовище говорит "О, ужас!".