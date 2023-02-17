Карма в действии: в посольство России в Бухаресте пришел подозрительный конверт
17 февраля 2023, 16:30Читати новину українською
Источник:EuropaLibera Румыния
В пятницу, 17 февраля, Служба разведки Румынии обнаружила подозрительный конверт у российского посольства в Бухаресте. Интересно, что месяц назад подозрительные свертки получали украинские дипломаты в ряде европейских стран.
На место происшествия прибыли все соответствующие службы. Пиротехнические группы изъяли подозрительный конверт для проверки.
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Что делать с пакетом
По информации издания, конверт будет исследован в специализированных лабораториях. Служба разведки будет сотрудничать с Министерством внутренних дел.
Пока неизвестно, что же было внутри конверта. Однако заметим, что недавно украинским дипломатам угрожали именно так.
Конвертный террор: что известно
- Сначала пакет со взрывчаткой получило 30 ноября посольство Украины в Мадриде. Взрыв раздался, когда комендант осматривал посылку. Мужчина получил ранения.
- Впоследствии, 2 декабря, стражи порядка прибыли на территорию посольства в Мадриде, поскольку дипломаты получили новый пакет.
- Два конверта с подозрительным содержимым получило посольство Украины в Бухаресте 6 декабря.
- Кроме того, такие пакеты получили дипломаты в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Румынии, Чехии, Дании и т.д.