Карма в действии: в посольство России в Бухаресте пришел подозрительный конверт

17 февраля 2023, 16:30
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Источник:

EuropaLibera Румыния

В пятницу, 17 февраля, Служба разведки Румынии обнаружила подозрительный конверт у российского посольства в Бухаресте. Интересно, что месяц назад подозрительные свертки получали украинские дипломаты в ряде европейских стран.

На место происшествия прибыли все соответствующие службы. Пиротехнические группы изъяли подозрительный конверт для проверки.

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Что делать с пакетом

По информации издания, конверт будет исследован в специализированных лабораториях. Служба разведки будет сотрудничать с Министерством внутренних дел.

Пока неизвестно, что же было внутри конверта. Однако заметим, что недавно украинским дипломатам угрожали именно так.

Конвертный террор: что известно

  • Сначала пакет со взрывчаткой получило 30 ноября посольство Украины в Мадриде. Взрыв раздался, когда комендант осматривал посылку. Мужчина получил ранения.
  • Впоследствии, 2 декабря, стражи порядка прибыли на территорию посольства в Мадриде, поскольку дипломаты получили новый пакет.
  • Два конверта с подозрительным содержимым получило посольство Украины в Бухаресте 6 декабря.
  • Кроме того, такие пакеты получили дипломаты в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Румынии, Чехии, Дании и т.д.

Автор: Анна Романюк