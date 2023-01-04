В посольство России в Латвии доставили посылку с неизвестным веществом

В посольстве России в Латвии заявили, что якобы обнаружили посылку с неизвестным веществом. На месте работали спасатели и другие спецслужбы.

Сообщения спасатели получили 4 января ориентировочно в 15:08 из здания посольства России в Риге. Государственной пожарно-спасательной службе рассказали, что, вероятно, обнаружили неизвестное вещество.

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Что известно о "посылке" в Риге

Латвийская полиция заявила, что им в 13:54 4 января от российского посольства поступила информация, что на их адрес поступила подозрительная посылка.

По состоянию на 16:42 4 января на месте происшествия работали спасатели и другие ответственные службы. С тех пор дополнительной информации о предполагаемом инциденте не было.

Что этому предшествовало