Повідомлення рятувальники отримали 4 січня орієнтовно о 15:08 з будівлі посольства Росії у Ризі. Державній пожежно-рятувальній службі розповіли, що ймовірно виявили невідому речовину.

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Що відомо про "посилку" в Ризі

Латвійська поліція заявила, що їм о 13:54 4 січня від російського посольства надійшла інформація, що на їхню адресу надійшла підозріла посилка.

Станом на 16:42 4 січня на місці події працювали рятувальники та інші відповідальні служби. З того часу додаткової інформації про ймовірний інцидент не було.

Що цьому передувало