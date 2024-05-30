В правительстве Швеции уточнили, что Украина получит два самолета РЛО
Источник:Том Самуельссон
В Швеции прокомментировали предоставление Украине самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Речь идет о 2 бортах.
Швеция 29 мая объявила о крупнейшем пакете помощи Украине. Всего на вооружении государство имело 2 самолета, то есть фактически отдала Украине все.
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Они помогут Украине обнаруживать цели на большом расстоянии
В шведском правительстве уточнили, что Украина таки получит два борта самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890. Общая стоимость объявленного пакета составляет 1,16 миллиарда евро.
Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогут Украине обнаруживать цели на большом расстоянии,
– отметил представитель шведского премьер-министра Том Самуэльссон.
По его словам, накануне премьер Ульф Кристерссон представил эти самолеты непосредственно послу Украины в Швеции.
Что это за самолеты
- Впервые за 33 года независимости Украина получит на вооружение самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Это чрезвычайно важно, ведь эти борта позволяют обнаруживать цели на море и в воздухе. Речь идет о вражеских кораблях и ракетах, истребители и вертолеты и другие цели.
- Самолет оборудован радаром Airborne Surveillance and Control (ASC) 890, мощность которого позволяет обнаруживать цели независимо от погодных условий с помощью S-диапазона с активной антенной с электронным сканированием, разработанная с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия.
- Радар позволяет обнаруживать цели на площади до 500 000 квадратных километров и на высоте до более 18 километров. Дальность обнаружения – около 450 километров. В условиях сильных радиолокационных помех (то есть работы средств вражеской РЭБ) – до 350 километров.