В правительстве Швеции уточнили, что Украина получит два самолета РЛО

30 мая 2024, 10:55
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Том Самуельссон

В Швеции прокомментировали предоставление Украине самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Речь идет о 2 бортах.

Швеция 29 мая объявила о крупнейшем пакете помощи Украине. Всего на вооружении государство имело 2 самолета, то есть фактически отдала Украине все.

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Они помогут Украине обнаруживать цели на большом расстоянии

В шведском правительстве уточнили, что Украина таки получит два борта самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890. Общая стоимость объявленного пакета составляет 1,16 миллиарда евро.

Пакет включает два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS890), которые помогут Украине обнаруживать цели на большом расстоянии,
– отметил представитель шведского премьер-министра Том Самуэльссон.

По его словам, накануне премьер Ульф Кристерссон представил эти самолеты непосредственно послу Украины в Швеции.

Что это за самолеты

  • Впервые за 33 года независимости Украина получит на вооружение самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Это чрезвычайно важно, ведь эти борта позволяют обнаруживать цели на море и в воздухе. Речь идет о вражеских кораблях и ракетах, истребители и вертолеты и другие цели.
  • Самолет оборудован радаром Airborne Surveillance and Control (ASC) 890, мощность которого позволяет обнаруживать цели независимо от погодных условий с помощью S-диапазона с активной антенной с электронным сканированием, разработанная с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия.
  • Радар позволяет обнаруживать цели на площади до 500 000 квадратных километров и на высоте до более 18 километров. Дальность обнаружения – около 450 километров. В условиях сильных радиолокационных помех (то есть работы средств вражеской РЭБ) – до 350 километров.

Автор: Вікторія Кульженко