В Приднестровье распространяют ложь о выстрелах со стороны Украины
Источник:Оперативное командование "Юг"
В непризнанном Приднестровье продолжают запугивать людей и нагнетать ситуацию. На этот раз распространяют фейки о выстрелах, которые якобы слышно со стороны Украины.
Новые фейки в Приднестровье
В командовании отметили, что враг продолжает выискивать способы спровоцировать возникновение вооруженных столкновений в непризнанном регионе, где находятся российские военные.
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В Приднестровье, граничащем с Одесской областью, пытались разогнать информационный вброс якобы о выстрелах, что слышно со стороны Украины,
– отметили в ВСУ.
Они призывают не позволять вражеским силам вводить в заблуждение и погружать в панику, быть бдительными и сознательными, соблюдать меры безопасности и доверять силам обороны, которые стоят на страже безопасности.
Ситуация на Юге: коротко
На временно оккупированных территориях Херсонской и Николаевской области российские захватчики продолжают агитировать за смену власти на коллаборантов.
Российские оккупанты закрепляются и окапываются на захваченных территориях, без активных боевых действий. Но сосредотачивают усилия на огневом поражении вдоль линии соприкосновения. Для корректировки огня используют беспилотники.
В Николаевской области враг снова нанес удар системами залпового огня "Смерч" и ударил ракетой типа "Москит". Пострадавших среди местного населения нет.
Обострение ситуации в Приднестровье:
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что намерения Москвы создать сухопутный коридор от Донбасса до Приднестровья – нереалистичны. Ситуацию полностью контролирует ВСУ.
- Чтобы обострить ситуацию в регионе, Россия намеренно запугивает местное население какими-то "угрозами" со стороны Украины. Из-за паники люди едут в Молдову.
- В Одесской ОВА считают, что Россия вполне может привлечь к операции в Приднестровье авиацию. Однако, по словам представителя ОВА Сергея Братчука, это будет задача для украинского ПВО.
- Между тем член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский отметил, что настоящей опасности со стороны квазиреспублики он не видит.
- НАТО допускает новые провокации в непризнанном Приднестровье. В Альянсе считают, что их цель – создать дополнительные проблемы для Украины.
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