В пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия, – Сирский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Курской области России. По его словам, в пригородах Суджи и районах вокруг города продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сырского вечером 12 марта.

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Что сейчас происходит в Курской области

Александр Сырский заявил, что россияне применяют штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва обороны, вытеснения украинских войск с территории Курской области и перенесения боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей.

Пытаясь во что бы то ни стало достичь политических целей, враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

По его словам, с начала Курской операции общие потери российских войск составляют более 54,9 тысячи человек. Из них: безвозвратные – более 22,2 тысячи, а санитарные – 31,8 тысячи. Еще 942 военных страны-агрессора попали в плен.

Сырский также подчеркнул, что его приоритетом было и остается сохранение жизней украинских воинов: для этого подразделения Сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи.

Задействуется прежде всего беспилотная составляющая, а также артиллерийские средства огневого поражения. Отдал для этого все необходимые распоряжения,

– написал Александр Сырский.

По его словам, по состоянию на 18 часов 12 марта на Курском направлении украинские войска отражали восемь штурмовых действий противника.