В пригороде Черкасс снова работает ПВО

В Черкасской области снова работает Противовоздушная оборона. Местных жителей призвали быть осторожными.

Корреспонденты сообщают, что ПВО отражает вражескую атаку в пригороде Черкасс.

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Ситуация в Черкасской области

В 10:52 в Черкасской области объявили воздушную тревогу. В 11:11 глава ОВА Игорь Табурец написал о повышенной опасности из-за применения врагом ударных БпЛА.

Впоследствии в 12:00 журналисты Суспільне писали о работе ПВО в области.

Позже, в 12:41, корреспонденты снова написали о том, что неподалеку Черкасс работает ПВО.

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Ночью в области также работала ПВО

Сегодня ночью, 31 августа, Россия запустила по Украине 52 "Шахеды". В Черкасской ОГА сообщали, что над территорией области сбили 3 дрона.

Из-за падения обломков повреждены 4 частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего этой ночью ПВО работала в 8 регионах, а именно в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.