Кореспонденти повідомляють, що ППО відбиває ворожу атаку у передмісті Черкас.

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Ситуація на Черкащині

О 10:52 у Черкаській області оголосили повітряну тривогу. Об 11:11 очільник ОВА Ігор Табурець написав про підвищену небезпеку через застосування ворогом ударних БпЛА.

Згодом о 12:00 журналісти Суспільне писали про роботу ППО в області.

Пізніше, о 12:41, кореспонденти знову написали про те, що неподалік Черкас працює ППО.

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Вночі в області також працювала ППО

Сьогодні вночі, 31 серпня, Росія запустила по Україні 52 "Шахеди". У Черкаській ОВА повідомляли, що над територією області збили 3 дрони.

Через падіння уламків пошкоджено 4 приватних будинки. На щастя, минулося без постраждалих.

Загалом цієї ночі ППО працювала у 8 регіонах, а саме у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.