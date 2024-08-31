Кореспонденти повідомляють, що ППО відбиває ворожу атаку у передмісті Черкас.
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Ситуація на Черкащині
О 10:52 у Черкаській області оголосили повітряну тривогу. Об 11:11 очільник ОВА Ігор Табурець написав про підвищену небезпеку через застосування ворогом ударних БпЛА.
- Згодом о 12:00 журналісти Суспільне писали про роботу ППО в області.
- Пізніше, о 12:41, кореспонденти знову написали про те, що неподалік Черкас працює ППО.
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Вночі в області також працювала ППО
Сьогодні вночі, 31 серпня, Росія запустила по Україні 52 "Шахеди". У Черкаській ОВА повідомляли, що над територією області збили 3 дрони.
Через падіння уламків пошкоджено 4 приватних будинки. На щастя, минулося без постраждалих.
Загалом цієї ночі ППО працювала у 8 регіонах, а саме у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.