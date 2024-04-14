В пригороде Днепра раздавались взрывы: очередная скоростная ракета летела на город

Оккупанты запустили по Днепропетровской области ракету. В областном центре слышали взрывы.

К вечеру россияне запустили ракету по городу.

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Атака на Днепр

В 17:50 Воздушные силы сообщили, что в направлении Днепра летит ракета. Через несколько минут в пригороде слышали взрывы.

Мониторинговые каналы предполагают, что враг мог использовать для удара баллистику. Также они отметили, что по враждебной цели отработала ПВО.

Позже глава ДОР Николай Лукашук подтвердил сбивание ракеты бойцами ПВК "Восток". Военные уточнили, что на город летала крылатая ракета.

Кроме того, местные паблики сообщают, что после взрыва в Днепре поднялся столб дыма.

В сети появляются кадры с места инцидента.

Задымление в Днепре после взрыва / Фото соцсети

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