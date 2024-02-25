На Днепр направили ракеты, а затем "Шахеды": в городе слышали повторные взрывы
Местные жители Днепра сообщают, что в пригороде были слышны взрывы. Ранее Воздушные силы предупредили об опасности.
О взрывах в городе сообщает журналист 24 Канала. Воздушная тревога в городе продолжается – призываем не игнорировать угрозу и перейти в безопасное место.
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Взрывы в Днепре
Вечером 25 февраля в Днепре снова слышали несколько взрывов. Сразу за первым в городе прогремел и второй. В городе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения ракетного вооружения, а также "Шахедов".
Отметим, что Воздушные силы в своем телеграм-канале в 21:17 отметили, что россияне запустили ракету в направлении Павлограда или Днепра. Уже через три минуты стало известно о приближении второй ракеты.
Ракеты (предположительно Х-59) на Днепр,
– написали Воздушные силы.
Тревогу в регионе объявили в 20:30 – в ВСУ предупредили, что существует угроза баллистики, а также возможные атаки ударных дронов, которые оккупанты запустили одновременно. В 21:35 стало известно, что БПЛА типа "Шахед" был замечен в пригороде Днепра.
Около 21:47 в Днепре прогремел уже третий за вечер взрыв – Воздушные силы призвали находиться в укрытиях.
Взрывы в Украине
- 25 февраля Россия несколько раз нанесла удары по разным городам Украины. Днем стало известно о мощном взрыве на Запорожье. Как впоследствии сообщил Иван Федоров, враг атаковал село Широкое Запорожского района. Взрыв был настолько мощный, что его слышали и в Запорожье.
- Кроме этого, вечером этого же дня оккупанты атаковали Кропивницкий баллистикой. Как сообщил руководитель ОВА Андрей Райкович, регион вновь пережил массированную российскую ракетную атаку. Зафиксировано разрушение инфраструктуры, однако в результате обстрела никто не пострадал.
- Также в 18:49 в СМИ заявили о взрыве в Полтаве. Тогда также в регионе звучала воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения.