В приграничной 20-километровой зоне Сумской области вводят ограничения для всех граждан

Сумщина постоянно находится под вражескими ударами, поэтому военное командование приняло важное решение. В пограничной зоне вводят ограничения на перемещение людей.

Ночью и утром 13 августа Сумская область снова была под ударом. Оккупанты запускали "Шахеды" и били ракетами.

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Какие ограничения вводят на Сумщине и почему

В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области,

– сказано в сообщении.

Отныне на эту территорию людей будут допускать по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

В Генштабе попросили с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер. И посоветовали обращаться в диспетчерский пункт Сумского зонального отдела Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины по телефону +380960322339. Там подробно расскажут об ограничении перемещения (передвижения) гражданского населения (техники) в указанных районах.

Глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко тоже выложил похожее сообщение.

"Вниманию сумчан! По информации Генерального штаба ВСУ, введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать ограничения!" – призвал он.