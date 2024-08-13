В приграничной 20-километровой зоне Сумской области вводят ограничения для всех граждан
Источник:Генштаб ВСУ
Сумщина постоянно находится под вражескими ударами, поэтому военное командование приняло важное решение. В пограничной зоне вводят ограничения на перемещение людей.
Ночью и утром 13 августа Сумская область снова была под ударом. Оккупанты запускали "Шахеды" и били ракетами.
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Какие ограничения вводят на Сумщине и почему
В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области,
– сказано в сообщении.
Отныне на эту территорию людей будут допускать по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.
В Генштабе попросили с пониманием отнестись к введению таких временных ограничительных мер. И посоветовали обращаться в диспетчерский пункт Сумского зонального отдела Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины по телефону +380960322339. Там подробно расскажут об ограничении перемещения (передвижения) гражданского населения (техники) в указанных районах.
Глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко тоже выложил похожее сообщение.
"Вниманию сумчан! По информации Генерального штаба ВСУ, введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области. Прошу отнестись с пониманием и соблюдать ограничения!" – призвал он.Обратите внимание! 12 августа Владимир Зеленский заявил, что целью операции ВСУ на Курщине является защита Украины, в частности Сумщины. Из Курска часто бьют по этой области и другим, поэтому цель государства – выгнать российских военных из приграничья.