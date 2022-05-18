В приграничных районах Брянской и Курской областей Россия удерживает свои подразделения, – ГПСУ

Продолжается 84-й день героического противостояния украинского народа против российской агрессии. Враг пытается запугать украинцев присутствием военных группировок у границы с Украиной, а именно в Курской и Брянской областях.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в своем брифинге, сообщает 24 канал. Отмечается, что пограничники ГПСУ продолжают защищать границу Украины, в том числе и в тех направлениях, где ситуация остается напряженной.

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Демченко подчеркнул, что подразделения ГПСУ действуют по общему замыслу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По его словам, враг продолжает наносить удары и принимает все меры для усиления наступления на восточной границе. В частности, российская армия сосредотачивает свои усилия на удержании ранее занятых рубежей, ведении разведки и инженерном обустройстве позиций.

Однако украинские защитники максимально отражают все атаки.

Россия не прекращает вооруженные провокации на российско-украинском участке границы на направлениях Черниговской и Сумской областей. Российские военные продолжают артиллерийские обстрелы, в том числе и объектов гражданской инфраструктуры, расположенных на приграничных территориях.

Огонь ведется с территории России. Кроме того, украинские пограничники отмечают работу Диверсионно-разведывательных групп, которые, прикрываясь огнем артиллерии, пытаются зайти на территорию Украины.

Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений сил обороны Украины Россия продолжает удерживать в приграничных регионах Брянской и Курской областей свои подразделения Вооруженных сил России. По словам спикера ГПСУ, пока не наблюдается возобновление наступления на территорию Украины.

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