В Прикарпатье сгорел дом-церковь: УПЦ МП там тайно проводили богослужения
Источник:ГСЧС
В ГСЧС Ивано-Франковской области 17 августа рассказали, что в городе Городенко произошло возгорание в одном из частных домов. Там верующие УПЦ МП обустроили себе церковь и проходили богослужение.
Пожар уже ликвидировали спасатели. Пострадавших в результате огня – нет.
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Что известно о пожаре в доме-церкови УПЦ МП
В ГСЧС рассказали, что в 04:30 поступило сообщение о пожаре жилого дома, приспособленного для богослужений в городе Городенко. На место вызова сразу отправили спасателей.
По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что одноэтажное деревянное здание полностью охвачено огнем, на общей площади 112 квадратных метров.
– сказали в службе.
Спасатели сказали, что из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания. Сам пожар удалось локализовать около 5 утра, а через полчаса – ликвидировать.
В доме-церкови УПЦ МП вспыхнул пожар / Фото ГСЧС
"Благодаря профессиональным действиям пожарных удалось не допустить опрокидывание огня на рядом расположенное здание", – сообщили в ГСЧС.
Пожар в доме-церкови удалось ликвидировать / Фото ГСЧС
В общей сложности к ликвидации пожара привлекли 18 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших в результате огня – нет.
Полиция устанавливает причины пожара
В Полиции Прикарпатья отметили, что в 04.40 поступило сообщение от спасателей о пожаре жилого дома, приспособленного для собраний. Так, на место происшествия немедленно прибыли правоохранители.
В дом-церковь прибыла полиция / Фото Полиции Прикарпатья
В органах отметили, что огонь почти полностью уничтожил здание. Там также сказали, что в момент пожара в доме никого не было.
Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки,
– сказали в полиции.
В заключение там заверили, что на месте событий продолжают работать правоохранители. Они изучают все обстоятельства пожара и расследуют.
Ранее УПЦ МП запретили идти крестным ходом в Почаевскую лавру
- Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш 11 августа рассказал, что Совет обороны принял решение о запрет крестного хода в Почаевскую лавру. Среди причин назвали вероятные провокации со стороны верующих УПЦ МП.
- Он также призвал правоохранителей принять необходимые меры реагирования для предотвращения массовых собраний, организуемых сторонниками УПЦ МП. Все решения принимались на основе рекомендаций СБУ и правоохранительных органов.
- Этот запрет продлится до 19 августа, когда православные христиане отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Однако запрет также распространится на мероприятия 28 августа, когда православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы.