В Прикарпатье внезапно объявили тревогу: сообщают о неизвестном дроне
В середине дня 4 августа в Ивано-Франковской области объявили воздушную тревогу. В регионе был зафиксирован неизвестный объект, вероятно, дрон, который двигался в сторону Бурштына.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Что известно о тревоге в Прикарпатье?
Регион стал "красным" около 11:41. Отмечалось, что неизвестный объект появился в небе Львовщины и направлялся в сторону Бурштына.
Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что в небе Ивано-Франковской действительно фиксируется цель, однако она учебная.
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Какова была предварительная атака на Прикарпатье?
В ночь на 30 июля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив, в частности, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказалась и Ивано-Франковщина.
В регионе раздалась серия взрывов, а пролет вражеских ракет фиксировали вблизи Бурштына, Калуша и Ивано-Франковска. Около 5:00 мэр Ивано-Франковска сообщил о работе противовоздушной обороны.
В результате атаки на Прикарпатье было повреждено более 50 частных домов и 9 хозяйственных построек в Калушском и Ивано-Франковском районах.
Кроме жилой застройки, российский удар задел и предприятие – индустриальный парк Kalush Industrial HUB. По информации компании, взрывная волна повредила фасад одного из корпусов.
К счастью, в результате обстрела никто из людей не пострадал.