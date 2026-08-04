В Прикарпатье внезапно объявили тревогу: сообщают о неизвестном дроне

В середине дня 4 августа в Ивано-Франковской области объявили воздушную тревогу. В регионе был зафиксирован неизвестный объект, вероятно, дрон, который двигался в сторону Бурштына.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Что известно о тревоге в Прикарпатье?

Регион стал "красным" около 11:41. Отмечалось, что неизвестный объект появился в небе Львовщины и направлялся в сторону Бурштына.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что в небе Ивано-Франковской действительно фиксируется цель, однако она учебная.

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Какова была предварительная атака на Прикарпатье?

В ночь на 30 июля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив, в частности, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказалась и Ивано-Франковщина.

В регионе раздалась серия взрывов, а пролет вражеских ракет фиксировали вблизи Бурштына, Калуша и Ивано-Франковска. Около 5:00 мэр Ивано-Франковска сообщил о работе противовоздушной обороны.

В результате атаки на Прикарпатье было повреждено более 50 частных домов и 9 хозяйственных построек в Калушском и Ивано-Франковском районах.

Кроме жилой застройки, российский удар задел и предприятие – индустриальный парк Kalush Industrial HUB. По информации компании, взрывная волна повредила фасад одного из корпусов.

К счастью, в результате обстрела никто из людей не пострадал.