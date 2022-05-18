"В психбольницу по блату": в оккупированном Донецке мужчины пытаются избежать участия в войне

Главнокомандование русской армии направляет целые подразделения в неподготовленные к обороне поля. Поэтому с начала войны захватчики вынуждены самостоятельно копать окопы. Большинству из них это уже надоело, и они начали бунтовать против начальства.

Об этом свидетельствует новый перехват разговора военнослужащего русской армии с родителями. Интересно, что сам оккупант родом из Донецка и во время телефонного звонка находился в Херсонской области.

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Новый перехваченный разговор оккупанта с родителями

Беседуя с отцом, захватчик Андрей из Донецкой области отмечает, что объявленный срок службы в 90 дней больше не действует. Солдат заставляют отбыть на фронте до конца спецоперации и еще 2 месяца. После того как мужчина передает трубку матери, оккупант просит ее сделать справку, что он гипертоник. Таким образом он стремится уклониться от дальнейшей службы.

Мама рассказывает, что в одном из подразделений, где служит их общий знакомый, 400 человек сдали оружие. Их доставили в Донецк. Отношение к ним как к "диссидентам и революционерам". Сам знакомый за время службы изменился до неузнаваемости – похудел в два раза, выросла борода. Родственникам сказал, что больше в армию не пойдет, те в свою очередь "по блату" оформили его "в санаторий", чтобы избежать обвинений в дезертирстве.

В психбольницу по блату. Чтобы когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать,

– рассказывает женщина.

Она добавляет, что по другому знакомого могли выслать в первое отделение и поставить диагноз шизофрения. Впрочем, все пока обошлось больницей.

"В психбольницу по блату": новый перехват разговоров одного из оккупантов

По словам "мобилизованного", в их подразделении вообще нет правил. И, несмотря на большое давление, количество тех, кто отказывается воевать против Украины в так называемой "ДНР", все увеличивается.

Отказ россиян воевать: коротко

Еще 26 февраля стало известно, что среди российских оккупантов наблюдается массовое дезертирство и учащаются факты отказа российских солдат выполнять преступные указания командования Кремля. Реагируя на это, российские власти заговорили о смертной казни.

В первые дни полномасштабной войны в СБУ сообщили, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна, чтобы не воевать против Украины.

В апреле более 100 захватчиков решили скрыться с позиций. Они бросили оружие, нашли гражданскую одежду и растворились в поселке городского типа Белозерка.

В начале мая целая рота солдат отказалась ехать воевать в Украину. Они поняли, что шансы не вернуться со "специальной операции", которую им предлагают в Кремле, слишком высоки.

В то же время, киберполиция Украины совместно с волонтерами разработала сайт для российских оккупантов, которые не желают воевать. Ресурс DefenseUa поможет найти им контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины.

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