Сегодня у ПВО успешный результат работы, – Игнат сказал, почему не всегда так отрабатывают

Оккупанты в ночь на 3 октября атаковали Украину 31 дроном-камикадзе типа "Шахед" и одной крылатой ракетой "Искандер-К". Враги атаковали из Крыма, запустив дроны из мыса Чауда, ракету – из района Джанкой.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил в эфире телемарафона, что наши военные сбили большинство вражеских целей. К сожалению, есть попадание и падение обломков в Павлограде Днепропетровской области, пишет 24 Канал.

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Что говорят в Воздушных силах о работе ПВО

29 "Шахедов" из 31 уничтожены (и одна ракета – 24 Канал). Таков результат сегодня (3 октября – 24 Канал) достаточно успешной работы противовоздушной обороны. Не всегда удается добиваться таких результатов. Понятно почему. Не хватает Украине средств противовоздушной обороны для того, чтобы защитить нашу территорию еще лучше, еще мощнее,

– рассказал Юрий Игнат.

По его словам, нам очень нужно вооружение, боеприпасы для защиты как объектов критической инфраструктуры, так и промышленных.

Что нужно Украине для усиления ПВО

Юрий Игнат рассказал, что Вооруженным Силам Украины для усиления противовоздушной обороны требуется больше ракет в системах NASAMS, IRIS-T, Patriot, которые есть в Украине. Они ведь особенно нужны в большем количестве, если россияне будут увеличивать интенсивность обстрелов крылатыми ракетами и дронами.

Кроме того, по словам спикера Воздушных сил ВСУ, Украине нужна ПВО малого радиуса действия.

Нам бы Gepard побольше,

– рассказал Юрий Игнат.

Перед этим пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк объясняла, что нам нужно использовать рационально все средства. Сейчас преимущественно работа мобильных огневых групп.

"Их нужно очень много, чтобы рассредоточивать по всем направлениям", – объяснила спикер.