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16 июля, 14:30
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Обновлено - 14:58, 16 июля

В Раду было внесено предложение о назначении нового состава Кабинета Министров

Дария Черныш

16 июля в Верховную Раду было внесено представление о назначении нового состава Кабинета Министров. В документе перечислены кандидатуры на должности вице-премьер-министров и руководителей ведомств.

Об этом сообщил председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

Кто войдет в состав нового Кабмина?

Спикер Верховной Рады обнародовал полный список назначений по представлению. В частности, на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики предложили Дениса Шмыгаля.

В состав правительства Сергея Корецкого также планируется назначить:

  • Татьяну Бережную – вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министерке культуры;
  • Всеволода Ченцова – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
  • Виталия Безгина – министром по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц;
  • Матвея Бедного – министром молодежи и спорта;
  • Андрея Бутенко – министром образования и науки;
  • Ивана Выговского – министром внутренних дел;
  • Тараса Высоцкого – министром аграрной политики и продовольствия;
  • Николая Калашника – министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту;
  • Виталия Кима – министром по делам ветеранов;
  • Александра Кравченко – министром экономики и окружающей среды;
  • Виктора Ляшко – министром здравоохранения;
  • Сергея Марченко – министром финансов;
  • Дениса Маслова – министром юстиции;
  • Дениса Улютина – министром социальной политики, семьи и единства;
  • Оксана Ферчук – министерша цифровой трансформации.

По словам Стефанчука, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время. Произойдет это в соответствии с Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и Законом "О Кабинете Министров Украины".

Напомним, в этот же день нардепы проголосовали за назначение Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины. Решение поддержали 289 депутатов.

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