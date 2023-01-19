В Раду внесли законопроект, запрещающий УПЦ МП

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, управляемыми в России.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Авторы проекта предлагают запретить деятельность церквей, центр управления, расположенных в России. Очевидно, что речь идет именно об УПЦ МП.

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По словам Мельничука, цель законопроекту № 8371 – "обеспечить духовную независимость, не допустить раскола в обществе по религиозному признаку и содействовать консолидации украинского общества и защите национальных интересов".

Законопроект внесет изменения в украинское законодательство и сделает невозможным деятельность на территории Украины религиозных организаций с центром в стране, ведущей вооруженную агрессию против нашего государства.

Обыски в УПЦ МП: главное

Недавно СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской. Также 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинскую епархию и УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур.

В ходе обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу . Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

Всего с начала полномасштабной войны Служба безопасности вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.

23 февраля 2022 года настоятель РПЦ патриарх Кирилл цинично призвал русских военных к войне. Русская церковь открыто поддерживает войну против Украины, молясь за оккупантов и Путина. Кроме того, российская православная церковь играет одну из основных ролей в депортации украинцев с временно оккупированных территорий.