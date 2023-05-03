Ночью возле Кремля раздавались взрывы: у Путина придумывают об атаке дронов со стороны Украины

Ночью 3 мая вблизи Кремля раздались мощные взрывы. Местные жители видели искры в небе.

Также возле Кремля видели людей с фонариками. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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Вблизи Кремля видели "искры в небе"

Местные жители сообщили, что ночью в районе Кремля прогремели два взрыва.

По словам очевидцев, жители дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками возле кремлевской стены после "хлопка".

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Версия России

В пресс-службе Путина уже успели заявить, что якобы Украина ночью "пыталась нанести удар по Кремлю". Там говорят, что российские военные и спецслужбы "вывели из строя два беспилотника, атаковавших Кремль". Пострадавших, к сожалению, нет.

Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным. Кремль расценивает попытку удара по киевскому режиму как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России накануне Дня Победы,

– говорится в сообщении прессслужбы диктатора.

Пресс-секретарь диктатора Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент якобы "попытки атаки беспилотников".

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