Россияне прибегли к изменению тактики возле Покровска: в ВСУ рассказали об угрозах

Оккупанты продолжают развивать наступление в Донецкой области. Круглосуточно, используя различные тактики, враг пытается продвигаться, в частности, на Покровском направлении.

На Покровском направлении идут постоянные бои. Офицер службы информации и коммуникации 14 бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна "Червона калина" Нацгвардии Максим Бакулин рассказал об изменении врагом тактики на этом участке фронта, передает 24 Канал со ссылкой на Армия ТВ.

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Новая тактика врага

Так, по словам офицера, если раньше противник полагался на пехоту, то сейчас он усиливает использование тяжелой техники и техники большой проходимости во время штурмов.

Также военный рассказал, что агрессор обычно отправлял свой личный состав к позициям пешком, а теперь их подвозят чем ближе и высаживают под прикрытием артиллерийского огня. Как правило, речь идет о небольших колоннах российской техники, в составе которых два танка, как-о Т-72 и Т-90.

К слову, Силы обороны Украины вышли из южной части Великой Новоселки, чтобы избежать окружения, но удерживают некоторые позиции на окраинах.