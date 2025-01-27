На Покровському напрямку точаться постійні бої. Офіцер служби інформації та комунікації 14 бригади оперативного призначення імені Івана Богуна "Червона калина" Нацгвардії Максим Бакулін розповів про зміну ворогом тактики на цій ділянці фронту, передає 24 Канал із посиланням на Армія ТВ.

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Нова тактика ворога

Так, за словами офіцера, якщо раніше противник покладався на піхоту, то зараз він посилює використання важкої техніки та техніки великої прохідності під час штурмів.

Також військовий розповів, що агресор зазвичай відправляв свій особовий склад до позицій пішки, а зараз їх підвозять чим ближче і висаджують під прикриттям артилерійського вогню. Як правило, йдеться про невеликі колони російскої техніки, у складі яких два танки, як-о Т-72 та Т-90.

До слова, Сили оборони України вийшли з південної частини Великої Новосілки, щоб уникнути оточення, але утримують деякі позиції на околицях.