Более 60% целей врага были поражены, – разведка об атаке россиян 10 октября

Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Военная инфраструктура от вражеских обстрелов пострадала меньше всего.

Главными же целями врага стали гражданские объекты, прежде всего энергетическая инфраструктура. Об этом в эфире Национального единого марафона рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Разведка обеспечила раннее предупреждение"

По его словам, несмотря на интенсивность ракетных обстрелов 10 октября весь мир увидел эффективную работу украинских систем ПВО.

Несмотря на то, что украинская противовоздушная оборона – это в основе до сих пор советское вооружение, более 60% воздушных целей врага были поражены. Разведка обеспечила раннее предупреждение, эффективно сработало ПВО,

– подчеркнул Юсов.

Представитель пресс-службы ГУР добавил, что также очень слаженно сработали сотрудники полиции, ГСЧС и других служб, оперативно занимавшихся ликвидацией последствий поражений.

"Украина выстояла"

Как отметил Юсов, Россия массированной ракетной атакой не достигла своей цели.

Украина выстояла, Украина не парализована и продолжает освобождать свои территории. А весь мир еще раз убедился в том, что Россия – это государство-террорист,

– отметил представитель пресс-службы ГУР.

Массированная ракетная атака 10 октября: главное

10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили по украинским городам 84 ракеты. 43 из них обезвредила противовоздушная оборона.

В зависимости от использованных для обстрела ракет массированная атака 10 октября обошлась России в сумму в размере от 400 до 700 миллионов долларов.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, часть российских военных отказалась выполнять приказ о массовом ракетном ударе по Украине. Военнослужащие из России выходили на связь с Украиной и предупреждали об угрозе.

Как сообщила представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева, 10 октября были зафиксированы попадания в Киеве и еще в 14 регионах Украины.

Массовый ракетный удар российских террористов 10 октября унес жизни более 20 человек. Десятки человек получили ранения.

Как отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, своей атакой 10 октября россияне пытались "поставить на колени Украину", уничтожить как можно больше социальных объектов и как можно больше гражданских граждан Украины.

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