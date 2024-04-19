Это такая хромоногая Россия: почему Навальная появилась в рейтинге самых влиятельных от Time

Журнал Time обнародовал традиционный ТОП-100 самых влиятельных людей мира за 2024 год. В рейтинг вошел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Также в перечне оказалась российская оппозиционерка Юлия Навальная.

В то же время Владимира Зеленского в этом рейтинге нет. Политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что западные СМИ и их эксперты, отслеживая ту или иную личность, учитывают насколько часто она появляется в их широтах и как влияет на международные события. Именно в силу этих обстоятельств в ТОП-100 Time попал глава ОПУ.

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Главное, что в рейтинге есть Украина

Андрей Ермак последнее время распространял в мире Формулу мира Владимира Зеленского. Он активно общался с очень многими людьми.

Благодаря этому сложился образ у иностранцев, что этого человека много и что он влияет на мировые процессы. Поэтому логично, что Ермак занял место в этом рейтинге,

– объяснил политолог.

В то же время появление в перечне вдовы российского оппозиционера Алексея Навального можно объяснить тем, что она встречалась с президентом США Джозефом Байденом, выступала на мировых трибунах.

То, что она там "молола", это на ее совести, но она была медийно раскручена на этот момент, и это сработало. Однако главное, что в этом рейтинге есть Украина. Это не Ермак – это Украина и, к большому сожалению, это не Навальная – это такая Россия – непутевая, хромоногая,

– заметил он.

Владимир Зеленский вошел в рейтинг Time в 2022 году. В ТОП-100 2024 года его нет, по мнению политолога, не потому, что он "что-то плохое делает".

"Когда он первый раз появился, это был эффект "вау". А потом все привыкли в мире к войне и к Зеленскому также. Он постоянно в медийном пространстве и к нему сегодня соответственно относятся", – отметил Олег Лесной.

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