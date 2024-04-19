Водночас Володимира Зеленського в цьому рейтингу немає. Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що західні ЗМІ і їхні експерти, відстежуючи ту чи іншу особистість, враховують наскільки часто вона з'являється в їхніх широтах та як впливає на міжнародні події. Саме через ці обставини до ТОП-100 Time потрапив глава ОПУ.

Читайте також Зеленський ніколи не піде на "перемир'я" із Росією і триматиме курс на деокупацію, – Єрмак

Головне, що у рейтингу є Україна

Андрій Єрмак останній час поширював в світі Формули мира Володимира Зеленського. Він активно спілкувався з дуже багатьма людьми.

Завдяки цьому склався образ в іноземців, що цієї людини багато і що вона впливає на світові процеси. Тому логічно, що Єрмак посів місце в цьому рейтингу,

– пояснив політолог.

Водночас появу в переліку удови російського опозиціонера Олексія Навального можна пояснити тим, що вона зустрічалась з президентом США Джозефом Байденом, вона виступала на світових трибунах.

Те, що вона там "молола", це на її совісті, але вона була медійно розкручена на цей момент, і це спрацювало. Проте головне, що в цьому рейтингу є Україна. Це не Єрмак – це Україна і, на превеликий жаль, це не Навальна – це така Росія – недолуга, кульгава,

– зауважив він.

Володимир Зеленський увійшов до рейтингу Time у 2022 році. В ТОП-100 2024 року його немає не тому, що він щось погане робить.

"Коли він перший раз з'явився це був ефект "вау". А потім всі звикли у світі до війни і до Зеленського також. Він є постійно в медійному просторі і до нього сьогодні ставляться як до персони, яка постійно перебуває в ньому", – наголосив Олег Лісний.

Мирні ініціативи Президента України