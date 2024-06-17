В Резерв+ обновили данные 1,5 миллиона украинцев со всего мира: какие страны самые активные
Источник:Минобороны Украины
В приложении Резерв+ обновили данные уже 1,5 миллиона украинцев во всем мире. В Минобороны назвали страны, где данные обновили больше всего украинских мужчин.
Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что через Резерв+ обновили данные больше всего мужчин призывного возраста. По ее словам, меньше всего военнообязанных обновили данные через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
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Что известно об обновлении данных через Резерв+
Резерв+ остается самым удобным способом обновления данных. Уже 1,5 миллиона граждан обновили данные через мобильное приложение,
– заявила заместитель Рустема Умерова.
По ее словам, среди пользователей приложения есть 210 000 военнообязанных женщин.
Активно обновляют данные за рубежом в:
- Польше,
- Германии,
- Чехии,
- Канаде,
- США.
Екатерина Черногоренко заявила, что данные также обновили:
- через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) – более 233 000 украинцев,
- через ТЦК и СП – 208 тысяч граждан Украины.
Чиновница в очередной раз напомнила, что обновить данные надо до 16 июля. Через приложение это можно сделать, загрузив его в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.
Кстати, ранее более 700 тысяч украинцев после обновления данных через Резерв+ получили уведомление о том, что находятся в розыске. Тогда заместитель министра обороны объяснила, что это ошибка. Чтобы ее исправить:
- надо прийти в ТЦК и СП;
- ждать, если нет возможности посетить Территориальный центр.
Обновление данных через Резерв+: последние новости
- В Минобороны Украины объяснили, что 17-летние украинцы за рубежом должны обновить данные. Это можно сделать через дипломатические учреждения, однако в приложении Резерв+ такой возможности нет.
- Нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что с 18 июня приложение Резерв+ будет иметь полную юридическую силу.
- Однако электронных повесток через электронные кабинеты не будет, также через электронные средства коммуникации направлять на ВВК не могут.
- Однако в министерстве уверяли, что в Резерв+ будет QR-код, который будет аналогом бумажного военного билета. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, что QR-код позволит пересекать границу без бумажного документа.