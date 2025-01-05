В Резерв+ возобновили отсрочки для многодетных родителей

После масштабной кибератаки на государственные реестры не работал ряд сервисов. В том числе невозможно было подать отсрочку многодетным родителям через Резерв+.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Екатерины Черногоренко. 20 декабря чиновница сообщила: "Резерв+" уже работает, но не для многодетных. Так произошло из-за работ на стороне Минюста относительно Государственного реестра актов гражданского состояния.

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Что известно о восстановлении отсрочек для многодетных через Резерв+

Собственно, сообщение Черногоренко очень короткое.

В Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей,

– написала она.

Многодетные – именно та категория, для которой возможность подать отсрочку через "Резерв+" открыли позже всех. Это было связано с необходимостью проверки наличия долгов по алиментам.

В начале ноября подать заявление на отсрочку через "Резерв+" могли студенты и люди с инвалидностью. Для многодетных родителей, воспитывающих трех несовершеннолетних детей в совместном браке, такая возможность появилась 20 ноября.