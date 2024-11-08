В Резерв+ уже можно подать заявление на отсрочку: обновление доступно для двух категорий

Через приложение Резерв+ с сегодняшнего дня, 8 ноября, можно подать заявление на отсрочку, передает 24 Канал. Наши журналисты проверили, действительно ли это работает.

Журналисты 24 Канала сообщают, что сейчас в приложение Резерв+ может быть сложно зайти из-за наплыва людей. Впрочем, система работает и подать заявление на отсрочку удается.

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Кто может подать отсрочку в Резерв+

Это смогут сделать студенты дневной или дуальной формы, которые не имели перерывов в обучении, или люди с инвалидностью с удостоверением из Пенсионного фонда.

Как подать заявление на отсрочку через Резерв+

На главной странице, где в приложении отображается военно-учетный документ, следует нажать на значок с тремя точками. Далее в меню надо выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку".

На странице приложения рассказали о свежем обновлении / Скриншот

В приложении есть информация о том, кто имеет право подать на отсрочку через Резерв+ / Скриншот

Где в Резерв+ искать запрос на отсрочку / Скриншот

Важно! Журналисты 24 Канала проверили: если военнообязанный имеет отсрочку, которая заканчивается 9 ноября, то 8 ноября подать заявку на отсрочку невозможно. Другими словами, пока действует текущая отсрочка, не удастся подать заявку на следующую. В то же время пока не ясно, когда именно система отсчитает завершение срока действия предыдущей отсрочки – в полночь условного 9 ноября или с начала суток 10 ноября.