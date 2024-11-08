Журналісти 24 Каналу повідомляють, що наразі в застосунок Резерв+ може бути складно зайти через наплив людей. Утім, система працює і подати заяву на відстрочку вдається.

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Хто може подати відстрочку в Резерв+

Це зможуть зробити студенти денної або дуальної форми, які не мали перерв у навчанні, або люди з інвалідністю із посвідченням з Пенсійного фонду.

Як подати заяву на відстрочку через Резерв+

На головній сторінці, де у додатку відображається військово-обліковий документ, слід натиснути на значок з трьома крапочками. Далі в меню треба обрати пункт "Подати запит на відстрочку".

На сторінці додатку розповіли про свіже оновлення / Скриншот

У застосунку є інформація про те, хто має право подати на відстрочку через Резер+ / Скриншот

Де в Резерв+ шукати запит на відстрочку / Скриншот

Важливо! Журналісти 24 Каналу перевірили: якщо військовозобов'яний має відстрочку, яка закінчується 9 листопада, то 8 листопада подати заявку на відстрочку неможливо. Іншими словами, доки діє поточна відстрочка, не вдасться подати заявку на наступну. Водночас поки не ясно, коли саме система відрахує завершення терміну дії попередньої відстрочки – опівночі умовного 9 листопада чи з початку доби 10 листопада.