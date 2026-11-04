Россия ударила дронами по энергетике Тернопольщины

В ночь на 4 ноября российские ударные беспилотники провели атаку на Тернопольскую область. В результате попадания был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух.

Что известно об атаке на Тернопольскую область

Под атакой оказался Тернопольский район.

После попадания на место происшествия незамедлительно выехали все соответствующие службы. В настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

Экстренные бригады оценивают масштаб разрушений и проводят первоочередные мероприятия по восстановлению стабильной работы сетей.

Информация о возможных пострадавших или отключениях электроэнергии в настоящее время уточняется.

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Напомним, 1 ноября российские войска нанесли удар по объектам энергетики в Кременецкой общине. В результате того обстрела полностью или частично без света остались 12 населенных пунктов.

А вечером 3 ноября Россия нанесла удар по по энергетике Житомирской области, под атакой оказался также Ковель на Волыни.