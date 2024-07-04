На Полтавщине в результате атаки 3 июля повреждена газовая инфраструктура: есть жертва, раненые

Накануне, 3 июля Россия ударила по Полтавщине. В результате обстрела поврежден объект "Укргазвидобування".

Оккупанты атаковали Полтавскую область ракетами. К сожалению, в результате обстрела есть жертва и пострадавшие.

Важно Ракетный удар по Полтавщине: есть по меньшей мере 1 жертва, поврежден детсад

На Полтавщине оккупанты повредили газовую инфраструктуру

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В Министерстве энергетики рассказали, что среди поврежденной в результате российской атаки 3 июля инфраструктуры также и объект АО "Укргазвидобування".

В результате атаки, к сожалению, погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь,

– заявили в Минэнерго.

Также добавили, что продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы.

Добавим, глава ОВА Филипп Пронин ранее сообщил, что погиб один гражданский человек, еще 3 – травмированы. Один из них в тяжелом состоянии. Также обломками повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.

Обратите внимание Циничный обстрел Днепра 3 июля: количество погибших возросло

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате российского обстрела. Вечная память!