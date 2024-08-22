В результате атаки на порт "Кавказ" поражен паром "Акватрейдер"

Днем 22 августа россияне начали жаловаться на попадание на Кубани, а конкретно – по порту "Кавказ". 24 Канал собрал, что известно об атаке.

Также был перекрыт Керченский мост и объявлена воздушная тревога в оккупированном Крыму.

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Что известно об атаке по порту "Кавказ"

Наш источник в керченском порту сообщает, что в порту "Кавказ" попали в паром "Акватрейдер", который уже был загружен железнодорожными цистернами с топливом,

– написали в телеграм-канале "Крымский ветер".

Также там отметили, что "паром с цистернами горит не просто сильно, а очень сильно".

Довольно быстро российские СМИ подтвердили атаку. "Оперштаб Кубани" признал, что был атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ".

Оккупанты написали, что на месте работают экстренные и специальные службы, площадь пожара и информацию о пострадавших уточняют.