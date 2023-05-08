В результате атаки по Одессе сгорели склады с помощью украинского Красного Креста
Источник:Красный Крест Украины
Россия ночью на 8 мая атаковала Одессу крылатыми ракетами Х-22. К сожалению, оккупанты уничтожили склады Красного Креста в городе.
Там была вся гуманитарная помощь. Именно поэтому Красный Крест приостановил оказание помощи и некоторые проекты в Одессе.
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Что известно о последствиях обстрела Одессы
8 мая в результате ракетного удара по Одессе было уничтожено складское помещение Одесской областной организации Красного Креста Украины площадью 1 000 квадратных метров,
– рассказали в организации.
Также там объяснили, что ночной пожар уничтожил находящуюся на складе гуманитарную помощь. Поэтому Красный Крест приостановил:
- выдачу гуманитарной помощи;
- деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста.
Россия повредила мобильный госпиталь Красного Креста в Николаеве
В Красном Кресте рассказали, что в результате атаки 7 мая 2023 года поврежден мобильный госпиталь Красного Креста в Николаеве. К сожалению, из-за атаки непригодными к использованию стали:
- медицинское оборудование;
- технические средства;
- мебель.
8 мая в Красном Кресте сообщили, что они ликвидируют последствия обстрелов. После этого госпиталь возобновит работу в обычном режиме. Однако объяснили, что он будет действовать в другом месте.
Повреждение Красного Креста в Одессе и Николаеве / Фото Красного Креста Украина
К счастью сотрудники Красного Креста в Одессе и Николаеве не пострадали.
Россия атаковала во Всемирный День Красного Креста
Во Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца мы шокированы и огорчены тем, что склад в Одессе и мобильная клиника в Николаеве пострадали от боевых действий,
– рассказали в Международном Комитете Красного Креста в Украине.
Там также добавили, что недопустимы нападения на работников и волонтеров, оказывающих гуманитарную помощь, и на гуманитарные объекты.
Россия атаковала Одессу
- Воздушная тревога в Одессе и области прозвучала ориентировочно в 22:58 7 мая. Россия атаковала Одесскую область ракетами из самолетов стратегической авиации.
- Тогда представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что не стоит снимать работу противовоздушной обороны.
- Уже утром 8 мая воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия атаковала Одесскую область с помощью бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3 с мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.
- Известно, что Кремль выпустил по Одесской области 8 крылатых ракет Х-22. К счастью, до целей долетело не все оружие врага.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что не достигшие целей ракеты могли самоликвидироваться или упасть в результате моральной устарелости. Спикер объяснил, что вражеские ракеты Х-22 не точные, поэтому попадают в гражданские объекты. То есть это оружие для терроризма. Подробнее его объяснение – читайте здесь.