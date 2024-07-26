В результате атаки "Шахедов" на Нежин количество раненых возросло до 15 человек

Российские войска ударили "Шахедами" по Нежину в ночь на 26 июля. В результате атаки были ранены по меньшей мере 15 человек.

Российский "Шахед" попал в общежитие, где проживали люди. Оно стало непригодным для жилья.

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Что известно о пострадавших в результате атаки на Нежин

Городской глава Нежина Александр Кодола сообщил, что ночью российские "Шахеды" совершили атаку на Нежин, в результате которой пострадали 15 человек.

После атаки россиян, общежитие, в котором проживали люди, стал непригодным для жизни. Само здание получило серьезные повреждения, там нет газа, воды и света.

Сейчас занимаемся ликвидацией последствий атаки. Сам дом сильно пострадал. Занимаемся отселением людей. В общежитии проживали люди пенсионного возраста. Там было 24 квартиры. Будем забивать двери, окна. Нет в нем ни газа, ни воды, ни света. Надо делать капитальный ремонт,

– сообщил Кодола.

Он добавил, что всех 15 раненых сразу доставили в Нежинскую городскую больницу. По состоянию на 9:30, в больнице остается четыре человека.

Напомним, что ночью российские войска выпустили по Украине 22 "Шахеды" и ракету "Искандер-М". В результате воздушного боя удалось уничтожить 20 ударных БПЛА.