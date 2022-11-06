В результате ночной атаки врага по Запорожью погиб сын владельца местного предприятия

Около полуночи 6 ноября враг атаковал Запорожье. Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу.

Оккупанты разрушили двухэтажное здание коммерческого предприятия. Также от взрывной волны в близлежащих домах повылетали стекла и повреждены крыши.

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Последствия ночного ракетного удара

Спасатели ликвидировали пожар. К сожалению, не обошлось без жертв, враг унес жизнь одного человека. Как сообщил Суспільному владелец предприятия, расположенного в этом здании, во время обстрела погиб его 45-летний сын​.

По информации главы Запорожской ОВА Старуха, еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе в частном секторе. На месте происшествия правоохранители сообщили, что враг выпустил ракеты С-300.

Владелец земельного участка, куда попала вторая ракета, Сергей рассказал, что "слышал два мощных взрыва".

Мы сначала услышали, был первый взрыв, зазвучала тревога после первого взрыва, буквально секунд 5 – 10 и сразу раздался второй взрыв. Была вспышка, полетело стекло, все в тумане и потом уже давайте разбираться, что и как произошло. Попало на наш земельный участок, в 2 метрах от улицы. Дома повыбивало окна, двери,

– рассказал мужчина.

Враг нанес коварный ракетный удар

Около полуночи 6 ноября сон украинцев на Востоке и Юге нарушили сигналы воздушной тревоги. Враг решил запустить несколько ракет по объектам гражданской инфраструктуры.

Среди городов, где слышали взрывы, в частности, Кривой Рог и Запорожье.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Запорожье. В частности, 2 ноября город пытались атаковать "шахиды", но попали в пригород.

Также враг нанес ракетный удар по Запорожью 31 октября. В результате в городе возникли отключения энергоснабжения.

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