В результате удара по Луганску был ликвидирован заместитель начштаба Центрального округа

В России заявили о похоронах заместителя начальника штаба Центрального военного округа. Скорее всего он был ликвидирован после удара по Луганску в апреле.

Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР. Отметим, что тогда Силы обороны ударили в районе машиностроительного завода. Там оккупанты ремонтировали военную технику, а также на этой территории базировался личный состав российской армии.

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Ликвидация Евгения Ритченко

Официальный ресурс башкирской Уфы 26 апреля сообщил о похоронах подполковника Евгения Ритченко, заместителя начальника штаба Центрального военного округа. Российские ресурсы утверждают, что он погиб "при выполнении боевых задач".

Собеседник в Главном управлении разведки сообщил, что "с высокой долей вероятности" захватчика ликвидировали 13 апреля – во время удара по временно оккупированному Луганску.

Тогда Генштаб сообщал о поражении пункта управления российской группировки войск "Центр" в Луганске. Мощные взрывы прогремели в районе Луганского машиностроительного завода.

Детали о взрывах в Луганске

Около полудня 13 апреля в Луганске прогремели мощные взрывы. Сначала оккупанты сообщили о прилетах в районе автовокзала, но впоследствии стало известно, что они были на территории Луганского машиностроительного завода. Также враг писал о попадании вблизи воинской части.

После информации об атаке представитель Воздушных Сил Илья Евлаш отметил, что ВСУ получили от наших партнеров ракеты типа SCALP и Storm Shadow. Он намекнул, что именно этими ракетами были поражены объекты в Луганске. Он отметил робот украинских пилотов и назвал это "блестящей и точной операцией".

Стоит указать, что Луганский машиностроительный завод функционирует еще с 1787 года. Во времена независимости он стал крупнейшим производителем горно-обогатительного оборудования на территории. Однако после оккупации Луганска он начал работать на россиян. Однако с 2014 года он имел постоянные проблемы, в том числе и с отсутствием заказов.

Подполковник Евгений Ритченко – 37-летний уроженец Ташкента, окончил Ставропольский военный институт связи ракетных войск по специальности "Сети связи и системы коммутации". Воевал против Украины мужчина с мая 2022 года.